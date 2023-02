Afinal, Christian Atsu continua desaparecido após sismo na Turquia

Agente confirmou na terça-feira que Christian Atsu foi transportado com vida para o hospital, mas embaixada e treinador negam ser ainda conhecido paradeiro do antigo jogador do FC Porto.

A informação de que as equipas de socorro encontraram e resgataram Christian Atsu com vida tinha sido foi avançada pelo vice-presidente do clube Hatayspor, confirmada à CNN pelo agente do jogador e partilhada pela Associação de Futebol do Gana no Twitter. Porém, e de acordo com novas revelações, não é ainda certo de que o antigo jogador do FC Porto tenha sido resgatado, sendo ainda desconhecido o paradeiro exacto do ganês.

O treinador de Atsu, Volkan Demirel, em entrevista ao site desportivo Spor Arena citado pela BBC, diz que ainda não há informações sobre o paradeiro do jogador, nem do director desportivo, outro dos desaparecidos no sismo.

"Se estivessem no hospital, não acham que eu partilhava? Por favor não estejam certos de que ele sobreviveu. Não deve ser escrito que ele sobreviveu", diz o técnico.

As informações trocadas chegaram mesmo a criar constrangimentos a nível diplomático: a embaixadora ganesa na Turquia, Francisca Ashietey-Odunton, diz à estação de rádio Joy FM que o paradeiro de Atsu continua por apurar.

"Ontem [terça-feira], o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse-me que queria que eu confirmasse se o Christian Atsu tinha sido encontrado, resgatado e enviado para um centro médico. Contudo, com toda a confusão – compreensível dadas as circunstâncias – não há ainda certezas sobre em que hospital ou estabelecimento médico ele foi enviado", afirmou a responsável.

Atsu representou o FC Porto entre 2009 e 2013, tendo estado emprestado ao Rio Ave na temporada 2011-12. Após passagens por Inglaterra, Espanha, Países Baixos e Arábia Saudita, chegou à Turquia na presente temporada. Apenas fez três jogos pelo Hatayspor, assinando um golo no campeonato turco.

O balanço do número de vítimas mortais é actualizado diversas vezes por dia: às 15h desta quarta-feira, as autoridades confirmaram já mais de 11 mortos, repartidos entre Turquia e Síria, países afectados pelo sismo de segunda-feira.