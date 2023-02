Quinta na TV: Fado, Mayday e aventuras no espaço

Entre as escolhas do dia também estão 300, Um Amigo Extraordinário, Mães: Amor e Vida, Rui Veloso e O Regresso à Natureza.

CINEMA

Um Amigo Extraordinário

AXN Movies, 21h10

Dirigido por Marielle Heller, este filme biográfico debruça-se sobre a amizade improvável entre Fred Rogers, o anfitrião de um famoso programa infantil americano, e um jornalista. Matthew Rhys surge na pele do repórter; Tom Hanks na de Rogers.

300

Fox Movies, 21h15

Zack Snyder realizou, em 2006, esta adaptação ao cinema da novela gráfica de Frank Miller, com Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Rodrigo Santoro e Dominic West. É um relato ficcionado da batalha que, em 480 a.C., opôs o rei Leónidas e 300 soldados espartanos a Xerxes e o seu vasto exército persa.

O épico teve novo capítulo em 2014, com 300: O Início de Um Império, desta vez com Snyder como co-autor do argumento (com Kurt Johnstad) e Noam Murro na realização. É exibido logo a seguir, às 23h13.

O Espaço Entre Nós

AXN Movies, 23h03

A astronauta Sarah Loreau está a um passo de concretizar o sonho da sua vida: embarcar numa missão espacial a um planeta distante. Quando é finalmente escolhida para fazer parte da tripulação, esbarra com um angustiante sentimento de culpa por ter de deixar a filha.

Realizado por Alice Winocour, que escreve o argumento com Jean-Stéphane Bron, o filme conta com actuações de Eva Green, Zélie Boulant, Matt Dillon Aleksey Fateev, Sandra Hüller e Lars Eidinger.

SÉRIE

Mães: Amor e Vida

RTP2, 11h42

Começa a quarta temporada da série espanhola ambientada num serviço de pediatria e focada nas mães que enfrentam o internamento prolongado dos filhos, enquanto conciliam a situação com um mundo de relações e obrigações fora do hospital.

DOCUMENTÁRIOS

O Regresso à Natureza

RTP2, 16h10

Armadilhas, só fotográficas: o objectivo do documentário é acompanhar o processo de reintrodução de animais como linces, tartarugas ou esquilos nos habitats da Europa Central de onde quase desapareceram.

Fado

TVCine Edition, 22h

O filme de 2012 nasce de um “projecto documental que pretende captar o invisível” e que se interessa, nas palavras dos realizadores Aurélio Vasques e Sofia de Portugal, pelo “lado interior do fado”. Para o expressar, convocam figuras como Carlos do Carmo, Camané, Mariza, Carminho, Ricardo Ribeiro, Beatriz da Conceição, Maria do Rosário Pedreira, Joel Pina, Ivan Lins ou Rui Vieira Nery.

Mayday, Desastres Aéreos

National Geographic, 22h10

Chega às noites de quinta-feira a 22.ª temporada da série que analisa desastres do mundo da aviação, recorrendo a reconstituições, simulações, testemunhos e depoimentos de investigadores e especialistas.

O primeiro dos novos episódios debruça-se sobre o pior acidente aéreo registado em Portugal, a 8 de Fevereiro de 1989, quando um Boeing 707 da norte-americana Independent Air se despenhou no Pico Alto, na ilha açoriana de Santa Maria, matando 144 pessoas.

O episódio da próxima semana também se passa em território nacional, mas tem um desfecho feliz. O destino é Beja, o ano é 2018 e o caso em análise é o da bem-sucedida aterragem de emergência do Embraer E190, da companhia cazaque Air Astana, na Base Aérea n.º 11.

MÚSICA

Rui Veloso - 40 Anos de Carreira

RTP2, 22h36

Gravado em Novembro de 2021, no Campo Pequeno (Lisboa), o concerto serviu para celebrar os 40 anos de carreira do “pai do rock português”, revisitando temas tão emblemáticos como Chico Fininho, Jura, Porto sentido, Um trolha d’ Areosa ou A paixão. Maro, Miguel Araújo, Dany Silva, Paulo Flores e Manecas Costa foram convidados para a ocasião.

INFANTIL

O Meu Pai É Um Caçador de Extraterrestres

Netflix, streaming

Estreia. Dois miúdos com uma vida normal e rotineira resolvem fazer uma surpresa ao pai e acabam por descobrir o verdadeiro emprego dele: é um caçador de prémios intergaláctico. Juntos, vão passar “tempo de qualidade” em missões que envolvem viagens espaciais e perseguições a extraterrestres.