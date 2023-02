O comediante John Cleese regressa à série Fawlty Towers meio século depois

A série dos anos 70, considerada uma das melhores comédias televisivas de todos os tempos, volta com Basil Fawlty a gerir o seu hotel, agora com uma filha que desconhecia ter.

John Cleese está pronto para regressar à sua clássica comédia dos anos 1970, Fawlty Towers, noticiou a Hollywood Reporter. Cleese será o argumentista, como na série original, e volta ao papel de Basil Fawlty, o rabugento e snobe dono de um hotel situado à beira-mar, agora ao lado da sua filha Camilla Cleese, com quem está a escrever o argumento.

A nova série Fawlty Towers vai explorar como Basil navega, quase 50 anos depois, pelo mundo moderno. Com os pormenores em grande parte ainda em segredo, a revista norte-americana revela que a série explorará a relação entre Basil e uma filha que desconhecida ter, mas que será a sua parceira na administração de um boutique-hotel.

A icónica série de humor será produzida pelo realizador norte-americano Rob Reiner, através dos seus estúdios Castle Rock, com Matthew George a trabalhar mais de perto na produção executiva.

"O que eu gosto em Matt [George] é que, ao contrário de muitos produtores, ele 'percebe' realmente o processo criativo", disse o ex-Monty Python. "No primeiro encontro, ele apresentou uma excelente primeira ideia. Matt, a minha filha Camilla e eu tivemos uma das melhores sessões criativas de que me lembro. À sobremesa já tínhamos um conceito geral tão bom que, alguns dias depois, conseguiu a aprovação de Rob e Michele Reiner. Camilla e eu estamos ansiosos para desenvolvê-lo numa série."

O realizador comentou à Hollywood Reporter: "John Cleese é uma lenda da comédia. Só a ideia de trabalhar com ele já me faz rir."

Fawlty Towers, que partiu de uma ideia de Cleese com a sua mulher de então, Connie Booth (Polly Sherman, a empregada da série), foi exibida entre 1975 e 1979. A Portugal chegaria apenas nos anos 1980.

“Conhecer John e Camilla foi um dos grandes desafios da minha vida. Sou obcecado por Fawlty Towers e pelos personagens lendários que ele criou”, disse George. “Vi as duas primeiras temporadas tantas vezes que já perdi a conta. Sonhava que um dia podia estar envolvido na continuação da história. Agora tornou-se realidade”, disse Matthew George.

Passagem por Portugal

A Fawlty Towers original durou duas temporadas de seis episódios e seguiu as desastradas façanhas de Basil Fawlty para manter o seu hotel enquanto sonhava com uma ascensão social. A série ocupa o primeiro lugar da lista dos 100 Melhores Programas de Televisão Britânicos publicada em 2000 pelo British Film Institute. Em 2019, a revista britância Radio Times nomeou-a "a" sitcom da TV britânica de todos os tempos.

No ano passado, o comediante inglês esteve em Lisboa para apresentar no Coliseu dos Recreios o espectáculo Last time to see me before I die.

Não é certo como é que Basil Fawlty, uma caricatura do very british, se poderá adaptar quase meio século depois. Em 2020, a série viu um dos seus episódios retirados do streaming britânico por conter epítetos racistas. O episódio viria a ser reposto, com um aviso a contextualizar a linguagem.

Com 83 anos e 60 anos de carreira, a lenda da comédia tem perdido alguns admiradores desde que passou a ser uma voz activa contra o chamado “politicamente correcto” e a “cultura do cancelamento”.

Em 2009, John Cleese, lembra o diário britânico Guardian, tinha prometido que o mundo nunca veria outro episódio da série. "Acho que todos ficariam entusiasmados se o fizéssemos [uma nova série]", disse na altura. "O problema é que, quando se faz algo que é geralmente aceite como sendo muito bom, temos um problema horrível, que é: como se supera? A expectativa torna-se tão alta!"