Pela sua visão do autismo, Miguel Castelo-Branco vence Prémio Bial de Medicina Clínica

O médico e neurocientista Miguel Castelo-Branco, da Universidade de Coimbra, é o grande vencedor do Prémio Bial de Medicina Clínica pela sua visão sobre o autismo, alicerçada em 15 anos de investigação científica nesta área – por exemplo, no uso de jogos para treinar competências sociais e emocionais, como apanhar um transporte público ou reconhecer emoções nos outros. Este interesse científico foi ser muito influenciado pela sua história pessoal, como pai de uma pessoa com autismo nascida há 25 anos. “Ele mudou a minha vida”, diz-nos do filho.

