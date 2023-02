Exames com menos peso nas notas “valorizam o trabalho dos professores”

Directores e pais satisfeitos com modelo de conclusão do ensino secundário apresentado pelo Governo. Instituições de ensino superior não comentam por não conhecerem os pormenores da proposta.

A redução do peso dos exames nacionais, de 30% para 25%, na nota final do ensino secundário é bem acolhida pelos directores das escolas públicas. A solução, anunciada nesta segunda-feira pelo Governo, “valoriza” os professores e o trabalho que é feito nos estabelecimentos de ensino ao longo do ano, elogiam os directores. No ensino superior, reina o silêncio, à espera de que a tutela apresente por escrito as medidas que vai tomar no acesso às universidades e politécnicos.