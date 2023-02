Bloco aposta no “que é fundamental na vida” como estratégia para se reabilitar

Há quatro anos que o Bloco de Esquerda (BE) não organizava umas jornadas parlamentares, fruto da pandemia e do último ciclo eleitoral. Agora, os bloquistas fizeram-se à estrada e levaram os trabalhos parlamentares a Aveiro, um distrito onde mantêm presença apesar de terem perdido dois deputados nas legislativas, num esforço de reafirmação do partido perante a maioria absoluta do PS, praticamente um ano após o maior rombo eleitoral que sofreram em duas décadas.