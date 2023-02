Tens um projecto de investigação na área do cancro? Tens dois concursos à tua espera

A Liga Portuguesa contra o Cancro tem seis bolsas no valor de dez mil euros cada. Também estão abertas as candidaturas para a bolsa da Fundação AstraZeneca que pode chegar aos 35 mil euros.

Estão abertas as candidaturas a dois concursos para bolsas destinados a investigadores que tenham projectos na área da oncologia para serem desenvolvidos em Portugal.

A 5.ª edição do prémio Faz Ciência da Fundação AstraZeneca oferece uma bolsa que pode variar entre os cinco e os 35 mil euros, valor que será decidido “pela Comissão de Avaliação em função das candidaturas apresentadas”, lê-se no comunicado enviado ao P3.

As candidaturas, que decorrem até dia 28 de Fevereiro, devem ser enviadas para o email premiofazciencia@astrazeneca.com. Os projectos serão, posteriormente, avaliados por cinco especialistas na área, entre os quais docentes das Universidades de Lisboa e Porto, investigadores, médicos e o director de serviço de oncologia do Centro Hospitalar do Porto.

Já o concurso da Liga Portuguesa promovido em parceria com a Climago tem seis bolsas no valor de dez mil euros cada destinadas a todos os investigadores com licenciatura, mestrado ou doutoramento que apresentem “projectos inovadores” nas áreas do cancro e cancro da mama. O prazo para as candidaturas online termina no dia 31 de Março e as ideias vencedoras serão desenvolvidas na região Centro do país​.