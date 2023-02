Eis aquilo que o PSD deve dizer sobre o Chega

Não me parece que seja grande opção, nem sequer grande estratégia, o PSD arrastar-se até 2026 sem encontrar uma resposta decente para a sua relação com o Chega. Um tabu com mais de três anos de duração é insustentável. Os jornalistas nunca se cansarão de perguntar, André Ventura nunca se cansará de provocar e a esquerda nunca se cansará de denunciar. O PSD ficará a fazer figura de urso, e logo de urso cobardolas, que se recusa a admitir o que toda a gente já percebeu — que em caso de necessidade, para afastar o PS do poder, Luís Montenegro aliar-se-á a quem for preciso.