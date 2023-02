Casa de Paco Rabanne assaltada poucos dias depois da sua morte

Na noite de sábado para domingo, a casa onde Paco Rabanne vivia na Bretanha, em França, foi assaltada. O criador de moda e perfumista espanhol, que há muito se radicara em França, morreu na sexta-feira, aos 88 anos, na sua residência, numa cidade costeira no oeste de França.

A notícia, avançada pelo site Télégramme, refere que a motivação dos ladrões foi a possibilidade de encontrar objectos de grande valor na casa e, por isso, arrombaram a porta com um pé de cabra.

"Os ladrões pensaram que havia muitos objectos de valor lá dentro. Seja Paco Rabanne ou outra pessoa, é muito chocante ir e roubar alguém que acabou de morrer", declarou Marguerite Lamour, presidente da autarquia, citada pelo Folha de S.Paulo. A cidade tem cerca de seis mil habitantes. "O roubo ocorreu na madrugada de domingo em Ploudalmézeau. Os danos foram pequenos e não houve prisões", avançou a esquadra da polícia local à AFP.

Paco Rabanne — nascido Francisco Rabaneda y Cuervo, a 18 de Fevereiro de 1934, filho de um general andaluz e de uma antiga dirigente basca do Partido Comunista espanhol — afastou-se da ribalta no final do século passado. O criador de moda e perfumista era um crente na astrologia e guiava a sua vida por esta disciplina milenar que procura estabelecer ligações entre eventos celestes e terrestres, seguindo as profecias de Nostradamus.

Por exemplo, a 11 de Agosto de 1999 ordenou que o ateliê e as suas lojas na capital francesa fossem encerradas porque se previa que um incêndio destruiria Paris. Esse foi também o ano em que apresentou o último desfile de alta-costura e, pouco a pouco, foi afastando-se da marca. Uma das suas últimas aparições em eventos públicos foi em 2014, quando o grupo catalão Puig celebrou um século de vida.

Foi este conglomerado que, em 1986, comprou a marca de moda e de perfumaria de Paco Rabanne. O criador — que estudou arquitectura na Escola Superior de Belas-Artes, em Paris, e chegou a colaborar com a Dior, a Givenchy e a Balenciaga, antes de se lançar em nome próprio — dedicou-se também à criação de fragrâncias, responsáveis pela sustentabilidade da sua marca.

Paco Rabanne tornou-se conhecido nos anos 60 do século passado, pela sua excentricidade devido à roupa que desenhava e que parecia vinda do espaço. A primeira colecção do espanhol foi apresentada em 1966 e a matéria-prima eleita foi o plástico. A inovação foi tal que o jovem ficou nas bocas da imprensa parisiense e começou, de imediato, um percurso de sucesso. Atribui-se à lendária Coco Chanel a definição que se colou a Paco Rabanne e ao seu trabalho: o “metalúrgico da moda”. Vestiu celebridades que vão de Jane Fonda a Lady Gaga.