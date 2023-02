Vamos fotografar Lagos e os seus 450 anos de história

Município promove o concurso de fotografia Lagos Cidade com prémios monetários para as três melhores imagens.

450 anos de história. Esse é o mote de Lagos Cidade, um concurso de fotografia promovido pela Câmara Municipal de Lagos que pretende mobilizar as pessoas para a capacidade de observação da cidade (1573-2023).

O desafio consiste em olhar para "os seus aspectos permanentes ou transitórios, a sua paisagem, as manifestações do seu património histórico e cultural, a sua luz e cor, entre muitos outros que podem ser registados fotograficamente e apresentados como forma de celebrar esta efeméride", aponta-se nas normas do concurso.

Foto Os trabalhos podem ser enviados entre 1 de Maio e 15 de Junho Município de Lagos

De acordo com as regras aprovadas em reunião de câmara, cada participante pode concorrer com até três fotografias. O período de recepção dos trabalhos decorre de 1 de Maio a 15 de Junho, estando prevista a atribuição de prémios monetários para os três primeiros classificados determinados pelo júri (400, 300 e 200 euros).

As fotos premiadas serão exibidas publicamente na edição de 2023 da Feira Concurso Arte Doce e no site da Câmara Municipal de Lagos.