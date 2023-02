Landscape Together propõe residências, roteiros e oficinas em territórios do interior Centro

O projecto Landscape Together junta 17 parceiros internacionais e vai dinamizar residências artísticas, roteiros culturais e mais de 70 oficinas em cinco municípios do interior da região Centro.

O projecto vai centrar a sua actuação nos municípios de Proença-a-Nova, Oleiros, Sertã, Pedrógão Grande e Idanha-a-Nova, envolvendo diversos parceiros, como a Direcção Regional de Cultura do Centro (DRCC), o Instituto Politécnico de Castelo Branco, as universidades do Porto e de Coimbra, dois colectivos da Alemanha e França e a Turismo Centro, entre outras entidades.

A iniciativa, financiada com cerca de um milhão de euros da Europa Criativa 2022 (o único projecto de média dimensão coordenado por Portugal no âmbito deste programa), vai concretizar-se entre 2023 e 2026, propondo encontrar respostas para questões urgentes, como o despovoamento, a partir da arte e da cultura, foi anunciado em conferência de imprensa, que decorreu no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, em Coimbra.

A directora da DRCC, Suzana Menezes, salientou que este programa é "mais um passo" no desenvolvimento do Experimenta Paisagem, projecto que surgiu após os incêndios de 2017, no âmbito do programa de revitalização das comunidades por intermédio da cultura.

Aos três municípios na altura envolvidos no projecto desenvolvido pelo escritório de arquitectura Marques de Aguiar a partir de 2019 (Oleiros, Sertã e Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco), juntam-se agora Pedrógão Grande (Leiria) e Idanha-a-Nova (Castelo Branco).

Foto O Landscape Together prevê a cooperação entre mais de 90 artistas europeus. Adriano Miranda

A acção prevê abordar o património natural dos cinco concelhos, o património cultural e artístico e o património humano, explicou Suzana Menezes, realçando que estão previstas dimensões como a mediação cultural e a criação artística, tendo como foco o problema da "falta de energia demográfica na região Centro".

Ao longo de quatro anos, serão desenvolvidos quatro cursos de Verão, mais de 70 oficinas, 16 eventos interdisciplinares, oito roteiros culturais, 18 residências artísticas, duas obras de arte permanente, oito exposições em seis países, entre outras iniciativas.

O Landscape Together prevê ainda a cooperação e mobilidade entre mais de 90 artistas europeus e dos seus trabalhos.

Segundo Marta Aguiar, do escritório Marques de Aguiar (MAG), que promove a iniciativa, realçou que este novo projecto dá seguimento ao Experimenta Paisagem, que deixou obras de arte permanentes em diálogo com as paisagens dos territórios, promovendo a "usufruição de arte contemporânea e da paisagem cultural".

A iniciativa pretende envolver as comunidades locais, dialogar e criar com elas, havendo, ao mesmo tempo, um trabalho de mediação junto das escolas dos cinco municípios envolvidos, realçou.