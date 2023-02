Fisco arquivou inquérito à equipa que investiga Vieira ao fim de cinco meses

Processo para averiguar se inspectores almoçaram com o ex-presidente do Benfica começou quando o fisco já tinha desmentido o antigo dirigente desportivo. Inquérito durou de Junho a Novembro.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) abriu um inquérito à actuação da equipa de inspectores que está a investigar o ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, depois de este ter afirmado em Junho passado numa entrevista televisiva que, no dia das buscas à sua residência um ano antes, a 7 de Julho de 2021, alguns inspectores — “duas ou três pessoas” — tinham almoçado em sua casa. “Se eu ia almoçar, podiam almoçar comigo”, deixou no ar.