Vai acabar o show solitário de Peter Sagan, um homem que vive para nos entreter

Peter Sagan é um protótipo único no ciclismo actual – e construiu essa imagem durante os 13 anos da carreira que vai acabar no final desta temporada, segundo o anúncio do próprio há poucos dias. O eslovaco tem sido um ciclista ofensivo, vencedor e solitário. Talvez nunca um campeão deste nível tenha dependido tão pouco dos colegas, mesmo num desporto individual profundamente colectivo como é o ciclismo.