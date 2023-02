O retrato do desporto em Portugal continua a traçar-se no masculino

Grupo de Trabalho para a Igualdade de Género no Desporto apresenta diagnóstico sobre presença (e ausência) feminina e recomendações para o futuro Plano de Acção para a Igualdade de Género no Desporto.

A balança da igualdade de género no desporto em Portugal continua muito desequilibrada, mas estão prestes a ser dados passos decisivos para estabelecer algum equilíbrio. Esta terça-feira, é apresentado o relatório do Grupo de Trabalho para a Igualdade de Género no Desporto, nomeado pelo Governo, que trará também recomendações que incluem uma proposta para o Plano de Acção para a Igualdade de Género no Desporto 2023-26.