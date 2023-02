Ex-jogador do FC Porto resgatado com vida de escombros após sismo na Turquia

O jogador ganês Christian Atsu foi encontrado com vida nos escombros do edifício em que mora, na região turca de Hatay, avançou o vice-presidente do Hatayspor, Mustafa Ozak, em declarações à Radyo Gol. O jogador vai receber agora tratamento hospitalar.

O ex-FC Porto tinha sido dado como desaparecido, na sequência de um sismo que abalou Turquia e Síria na madrugada desta segunda-feira e que, pelas 9h desta terça-feira, já tinha provocado mais de cinco mil mortos.

O jogador do Hatayspor era um de dois desaparecidos ligados ao clube turco. O director desportivo Hatayspor, Taner Savut, continua desaparecido, confirmou o vice-presidente do clube, Mustafa Ozak, adiantando que o responsável estará preso nos escombros do edifício em que habita. Só na região de Hatay, as autoridades estimam que foram destruídos mais de 1500 edifícios.

Atsu representou o FC Porto entre 2009 e 2013, tendo estado emprestado ao Rio Ave na temporada 2011-12. Após passagens por Inglaterra, Espanha, Países Baixos e Arábia Saudita, chegou à Turquia na presente temporada. Apenas fez três jogos pelo Hatayspor, assinando um golo no campeonato turco.

Na sequência do terramoto, Portugal disponibilizou ajuda imediata para auxiliar a Turquia nas operações de resgate e salvamento. Esta terça-feira, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, adiantou que vão ser enviados 53 operacionais para participar no salvamento de pessoas presas nos escombros.

A equipa será composta por elementos da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, da Unidade de Emergência de Protecção e Socorro da GNR, do INEM e do regimento de sapadores dos bombeiros.