Quarta na TV: Doces Bárbaros, Bill Russell e outras histórias em campo

CINEMA

Pensamento Crítico

Hollywood, 21h30

John Leguizamo realiza e protagoniza esta adaptação da história verídica de como uma equipa de xadrez da escola secundária Miami Jackson ganhou o Campeonato Nacional de Xadrez dos EUA – a primeira oriunda de bairros sociais a conseguir quebrar os estereótipos.

Um Sonho Possível

AXN White, 22h17

Michael (Quinton Aaron) é um adolescente traumatizado e abandonado à sua sorte, que revela uma aptidão inata para o desporto e um forte instinto protector. Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock, no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actriz principal) é uma mulher decidida, autoritária e de coração enorme que decide acolhê-lo na sua família – um gesto que será o grande momento de viragem nas vidas de ambos.

Realizado por John Lee Hancock, Um Sonho Possível é um biopic sobre o jogador Michael Oher, que viria a tornar-se uma estrela do futebol americano.

Liga da Justiça

TVCine Top, 22h55

Batman e Mulher-Maravilha unem-se a Flash, Aquaman e Ciborgue, e formam a Liga da Justiça. Juntos, vão defender a Terra do vilão Steppenwolf, líder das forças alienígenas de Darkseid.

Com argumento de Chris Terrio e Joss Whedon, o filme de Zack Snyder baseia-se em algumas das mais importantes personagens da DC Comics e conta com interpretações de Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Amy Adams, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen e J. K. Simmons.

DESPORTO

Futebol: Ac. Viseu x Porto

RTP1, 20h42

Directo. Nos quartos-de-final da Taça de Portugal, os “dragões”, detentores do troféu, visitam o Académico de Viseu. Amanhã, às 20h30, a RTP1 transmite outro jogo desta eliminatória: a recepção do Sporting de Braga ao Benfica.

DOCUMENTÁRIOS

Bill Russell - Uma Lenda da NBA

Netflix, streaming

Estreia. Realizado por Sam Pollard, recorda a vida e o legado do norte-americano Bill Russell (1934-2022), um dos maiores basquetebolistas de sempre. Composto por duas partes, vai dos seus tempos de infância e juventude – quando chegou a ser eliminado da equipa júnior – até ao estatuto que alcançou enquanto lenda do jogo.

Entre testemunhos e imagens de arquivo, é lembrado não só pela performance desportiva, que o levou ao lugar de jogador mais titulado da NBA, mas também pelo papel activo na defesa dos direitos civis.

Os Doces Bárbaros

TVCine Edition, 22h

Estreado em 1977, o documentário de Tom Job Azulay mostra o palco e os bastidores da digressão que, no ano anterior, juntara Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Gal Costa. O propósito oficial seria assinalar os dez anos de carreira que todos celebravam na altura, mas era também um manifesto de criatividade e de liberdade perante a violência da ditadura militar brasileira.

O filme de Azulay capta o espírito desse périplo marcado pela força da música e pelas lotações esgotadas, mas também por momentos tumultuosos como a detenção e o internamento compulsivo de Gil, que só podia sair da clínica de desintoxicação para dar concertos.

A Prisão dos Padres

RTP2, 23h27

Na Espanha sob o jugo franquista, uma homilia subversiva podia conduzir ao cárcere. Dezenas de padres foram detidos e torturados em Zamora por se manifestarem contra o regime opressivo. A prisão, exclusiva para religiosos e única no mundo, foi criada em 1968 pela ditadura de Franco, com a conivência do Vaticano.

Este documentário resgata as memórias desse lugar, através das recordações de quatro párocos que ali regressam décadas depois de terem estado presos.

SÉRIE

Santo Maldito

Disney+, streaming

Estreia. Esta é “a história de um ateu convicto que vira um santo maldito”, anuncia a plataforma. Drama, suspense, um ambiente sombrio e um enredo recheado de questões sobre fé e religião dão o tom à série brasileira.

O papel principal está entregue a Felipe Camargo, na pele de um professor sem fé que se transforma num pastor idolatrado, na sequência de uma tragédia familiar, de um suposto milagre e da necessidade de abraçar uma “vocação” inesperada.