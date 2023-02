E se o cérebro criasse vibrações sonoras como uma guitarra? Estudo português sugere que sim

Cientistas da Fundação Champalimaud e da Universidade do Minho identificaram a presença de ondas de ressonância na actividade do cérebro de ratos.

E se o nosso cérebro produzisse vibrações sonoras como as da caixa de uma guitarra? Não é exactamente assim, mas não está longe. Uma equipa com cientistas da Fundação Champalimaud e da Universidade do Minho identificou a presença de ondas de ressonância na actividade do cérebro de ratos. Essas ondas análogas às vibrações da caixa de uma guitarra conseguirão ter ligação entre áreas cerebrais distantes, o que é fundamental para o funcionamento cerebral.