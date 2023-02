Quarta-feira vai trazer chuva forte no Sul e neve no Centro e Norte

Uma “região depressionária complexa” vai tornar a quarta-feira mais cinzenta, contrastando com os dias de sol das últimas semanas, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), num comunicado. O mau tempo vai afectar o continente, podendo haver queda de neve acima dos 600/800 metros no Norte e Centro do país e chuva nas restantes regiões, mas com mais intensidade no Sul.

A região depressionária “tem um núcleo centrado a sudoeste do Algarve, e outro, pouco cavado, sobre o Norte da Península Ibérica, em deslocamento rápido para oeste, com expressão em altitude”, lê-se no comunicado do IPMA.

Os efeitos destes dois núcleos começam a fazer-se sentir já nesta terça-feira no Norte e no Sul, mas vão alastrar-se ao resto do continente durante a madrugada de quarta-feira. “Prevê-se ocorrência de precipitação até meio da tarde de dia 9, em especial na região Sul”, adianta o comunicado.

A chuva será mais intensa no Alentejo e no Algarve, e poderá ser acompanhada com trovoadas e queda de granizo. O IPMA colocou os distritos de Beja e Faro sob aviso amarelo entre as 00h e as 15h de quarta-feira por causa da precipitação mais forte. Em contraste, nos distritos de Viana do Castelo, Braga e Bragança, prevê-se que a chuva, a ocorrer, dure apenas entre as 22h desta terça-feira e a 1h de quarta-feira.

Já na noite de quarta-feira, a queda de neve poderá ocorrer a partir dos 400/600 metros de altitude no extremo Norte do país, existindo ainda a possibilidade de nevar na Serra de São Mamede, a sul do rio Tejo, adianta o comunicado. Os distritos de Guarda e Castelo Branco também estão sob aviso amarelo, entre as 00h e 9h, por causa da “queda de neve acima dos 700/800 metros, com acumulação acima dos 1000 metros”.

Apesar do regresso do bom tempo ao longo da quinta-feira, o IPMA avisa que haverá mais agitação marítima nesse dia na costa Sul do Algarve, com ondas de Sudeste entre os 1,5 e 2,5 metros, que irão aumentar até aos 2,5 e 3,5 metros.