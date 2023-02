Enfermeiros do IPO de Lisboa estão em greve

Os enfermeiros do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa realizam uma greve esta segunda-feira convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, contra a não contabilização dos anos de serviço a que dizem ter direito. A paralisação terminará ao meio-dia.

É a terceira acção - depois da unidade de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, na quinta-feira, e do Centro Hospitalar Tondela-Viseu, na sexta-feira - de um ciclo de protestos a nível nacional, para "exigir justiça" na interpretação do decreto-lei sobre contabilização dos anos de serviço para progressão na carreira.

Segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, centros hospitalares e administrações regionais de saúde de todo o país estão a aplicar de forma diferenciada o decreto-lei de 28 de Novembro passado, relativo à contagem de pontos para a avaliação do desempenho destes profissionais à data da transição para as carreiras de enfermagem e especial de enfermagem.

As greves parciais prosseguem até dia 23 de Fevereiro, em vários distritos do país. O pagamento de retroactivos a Janeiro de 2018 é outra das exigências dos enfermeiros, uma vez que, na contagem de pontos para progressão na carreira, o decreto-lei de Novembro passado estabelece que o pagamento de retroactivos só seja feito a partir de Janeiro de 2022.