Bloco discute habitação e corrupção nas jornadas parlamentares em Aveiro e Viseu

Depois do PCP, esta semana é a vez de o Bloco de Esquerda (BE) realizar as suas jornadas parlamentares. Durante segunda e terça-feira, em Aveiro e Viseu, os bloquistas vão debater o "acesso a direitos fundamentais", como a habitação, a saúde, a escola pública e a justiça, "de qualidade", sob o lema "um país onde viver".

São dois distritos onde o BE já realizou jornadas no passado — em 20 anos, o partido só ainda não marcou presença nas ilhas —, mas que passam por "alguns destes problemas", sinaliza ao PÚBLICO o líder do grupo parlamentar, Pedro Filipe Soares.

Depois de terem sido conhecidas as suspeitas de corrupção na autarquia de Espinho, que recaem sobre o actual e o anterior presidentes de câmara, do PS e PSD, respectivamente, o Bloco passará pelo município "numa lógica de contacto popular", que não é "uma escolha inocente", explica o deputado.

É, aliás, em Espinho que as jornadas do BE arrancam, com declarações da coordenadora do partido, Catarina Martins, numa chamada de atenção para a necessidade de "haver democracia acima de casos de corrupção" e uma lei "que responda em defesa do interesse público", afirma o deputado.

A comitiva parlamentar vai ainda deslocar-se a Ovar, São João da Madeira e Santa Maria da Feira, com uma iniciativa em defesa do Serviço Nacional de Saúde e duas reuniões.

Uma sobre direitos laborais, com os deputados José Soeiro e Mariana Mortágua e a deputada municipal de Lisboa Isabel Pires; e outra acerca do reforço dos meios judiciais, com Pedro Filipe Soares e Joana Mortágua. Ambas conduzidas com entidades locais "representantes do Estado" e com as quais o Bloco "tem relacionamento".

No segundo dia, os deputados irão ainda a Viseu mostrar a sua "solidariedade" para com as greves dos professores, onde os bloquistas têm tido presença regular.