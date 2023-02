Casa Branca revela que houve três sobrevoos de balões chineses no mandato de Trump

O voo de um balão chinês de grande altitude sobre o território dos Estados Unidos, que terminou com o abate do aparelho por um caça da Força Aérea norte-americana, foi pelo menos o quinto nos últimos sete anos, incluindo três durante o mandato do anterior Presidente, Donald Trump. A revelação, feita pelo Departamento de Defesa dos EUA ao Congresso norte-americano, põe em causa as declarações de Trump e dos seus apoiantes, que acusam a Casa Branca de ter revelado fraqueza na forma como lidou com o caso mais recente.