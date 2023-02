Nos últimos dois anos, houve dez grandes incêndios no eixo da Almirante Reis

O incêndio da noite de sábado num edifício da Rua do Trigueirinho, na Mouraria, que causou duas mortes e 14 feridos, pôs em evidência as deficientes condições de habitabilidade de muitos imigrantes na zona central de Lisboa. O facto de viverem, na sua grande maioria, em espaços sobrelotados e com deficientes condições de salubridade e segurança é há muito do conhecimento de autarcas e bombeiros. E poderá estar relacionado com uma elevada incidência de incêndios urbanos registados, recentemente, no eixo compreendido entre a Avenida Avenida Almirante Reis e o Martim Moniz.