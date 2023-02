Preocupado com o fogão a gás? Veja como limitar o seu uso

Mesmo que não consiga livrar-se do fogão a gás, pode tomar várias medidas para ajudar a proteger a sua saúde.

Substituir um fogão a gás por um fogão de indução é uma alternativa comummente recomendada, mas nem sempre é viável. Trocar um fogão a gás pode ser caro e complicado, especialmente se envolver actualizações eléctricas.

Ainda assim, mesmo que não consiga livrar-se do fogão a gás, pode tomar várias medidas para ajudar a proteger a sua saúde e o planeta.

Familiarize-se com os outros electrodomésticos

"Existem muitos aparelhos disponíveis que podem responder a diferentes coisas que pode precisar fazer na cozinha e, assim, pode percorrer um longo caminho para electrificar toda a sua cozinha", refere Talor Gruenwald, investigador associado da Rewiring America, uma organização sem fins lucrativos focado em electrificação.

Além do confiável microondas, pode ter um ou mais dos seguintes aparelhos ocupando espaço na sua cozinha: torradeira, fritadeira, chaleira eléctrica, robots de cozinha ou multicooker .

Usá-los mais, principalmente para refeições pequenas, pode ajudar a reduzir a quantidade de poluentes, como o dióxido de nitrogénio, libertado quando se ligam os bicos a gás. A pesquisa ligou o dióxido de nitrogénio ao aumento do risco de asma infantil e ao agravamento dos sintomas da asma. Um estudo recente revisto por pares estimou que cerca de 12,7% dos casos de asma infantil nos EUA podem ser atribuídos ao uso de fogões a gás.

Eis algumas maneiras criativas de usar os seus electrodomésticos:

Microondas

Os microondas podem fazer muito mais do que apenas aquecer os restos. É possível assar (por exemplo, para fazer os bolos de caneca), cozinhar legumes a vapor e, em algumas situações, até torrar, fritar ou caramelizar alimentos.

Forno tostadeira

Reaquecer sobras, como pizza ou batatas fritas, frutos do mar grelhados, legumes ou uma sanduíche de queijo. Assar caçarolas salgadas ou sobremesas doces. A maioria dos modelos de forno tostadeira consegue fazer isso tudo.

Fritadeira

Pode fazer refeições completas e saudáveis numa fritadeira em menos de 30 minutos com ingredientes baratos e limpeza mínima. Também pode assar na airfryer, a fritadeira sem óleo.

Panela instantânea ou multicooker

Além de seu prático recurso como panela de pressão, pode servir como vaporizador eficaz e para cozinhar de maneira mais lenta, e é ainda "equipada com uma função de refogar ou selar, o que significa que pode usá-la como faria com uma panela ou frigideira num fogão tradicional", escreve a jornalista Becky Krystal.

Atenção à ventilação

Se precisar de usar o fogão ou forno a gás, pode ajudar ligar o exaustor enquanto cozinha, aconselha Gruenwald.

Brady Seals, gerente do programa de edifícios sem carbono da RMI, um think tank de energia limpa, recomenda usar os queimadores traseiros do fogão, onde o exaustor pode ser mais eficaz.

"Você só quer tentar mover o ar e trazer ar limpo", explica Seals, observando que as pessoas podem abrir ainda as janelas, para fazer o ar circular. "Abrir uma janela durante cinco minutos pode ser útil para remover alguns dos poluentes."

E não se esqueça de fazer a manutenção do seu fogão a gás. Algumas investigações descobriram que fogões, mesmo quando não utilizados ainda podem libertar metano, um poderoso gás de efeito estufa, bem como outros poluentes atmosféricos perigosos, como o benzeno. Se está preocupado, peça a um profissional que examine os acessórios do seu fogão, recomenda Gruenwald.

Experimente a indução

Uma opção para não fazer grandes mudanças na sua cozinha é comprar uma placa de indução de baixo custo que se liga a uma tomada comum. Os modelos estão disponíveis com queimadores simples ou duplos.

E não precisa de mais espaço. Se o seu fogão tem uma tampa de vidro, pode protegê-la e pôr as placas de indução por cima. Se não tiver, use uma tábua de madeira para o mesmo efeito.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução e adaptação: Bárbara Wong