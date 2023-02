O Tua Walking Festival vai percorrer o distrito de Bragança de lés a lés

O Parque Nacional Regional do Vale do Tua vai receber, ao longo deste ano, um festival que junta paisagem, desporto, património e cultura e que será a "iniciativa mais significativa" das comemorações dos dez anos daquela estrutura, foi anunciado.

Em comunicado, a organização refere que o Tua Walking Festival tem como ponto de partida os percursos pedestres daquele parque nacional e vai percorrer os concelhos de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor, no distrito de Bragança, alternadamente, em cinco fins-de-semana.

"Tendo como ponto de partida a realização de uma caminhada, num dos percursos pedestres homologado, é a forma de promover o turismo sustentável, juntando a paisagem à actividade desportiva, ao património e cultura, à gastronomia e aos vinhos, a toda a economia local", explica o director do Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT), Artur Cascarejo.

O evento, pensado em 2019 mas adiado por causa da pandemia, foi agora "melhorado" e assume-se como a "iniciativa mais significativa das comemorações" dos dez anos do PNRVT.

Foto O Parque Natural do Vale do Tua de portas completamente abertas Hugo Santos

"Criámos as infra-estruturas, estruturámos o produto, temos todas a condições para o promover. Com este Festival, que propõe sempre um fim-de-semana de actividades, queremos habituar as pessoas a vir e ficar no Tua, pelo menos dois dias", salienta o responsável.

Em diferentes fins-de-semana da dita "época baixa", o Tua Walking Festival, lê-se em comunicado, "apresenta-se como uma alternativa de animação do território e de combate à sazonalidade da procura turística." O evento dinamiza as 12 Pequenas Rotas de percursos pedestres do PNRVT, "todas elas homologadas e com manutenção permanente, o que dá segurança e confiança aos caminhantes".

Desenhado pela empresa de Turismo de Natureza PortugalNTN, em estreita colaboração com cada um dos municípios envolvidos, o evento envolve toda a comunidade local: "Em cada concelho a empresa procurou envolver actividades que acrescentem valor, que sejam geradoras de receitas locais", salienta a organização.

O Tua Walking Festival começa em Vila Flor, nos dias 11 e 12 de Março, com um Seminário sobre a importância do pedestrianismo no ordenamento e promoção dos territórios, reconhecido e certificado como uma Acção de Curta Duração (ACD) e como uma acção de Formação Contínua para renovação do Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD).

No fim-de-semana de 29 e 30 de Abril, o Festival acontece no município de Murça e inclui "actividades ligadas à promoção dos produtos locais com maior identidade", como o azeite, vinho e doces conventuais.

O certame continua nos dias 20 e 21 de Maio em Carrazeda de Ansiães, onde se preparam actividades culturais capazes de acrescentar valor ao potencial natural e paisagístico do território e iniciativas ligadas à promoção da maçã, do vinho e do azeite e outros produtos locais.

A 23 e 24 de Setembro o Festival segue em Mirandela com "uma visita guiada ao Céu", numa iniciativa de astroturismo.

Por fim, o encerramento do Festival acontece nos dias 7 e 8 de Outubro no município de Alijó que irá promover workshops diversos, desde o saber fazer da aldeia, ao teatro e cantares e também visitas guiadas a alguns locais de interesse.