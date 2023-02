As dez casas no Airbnb com mais likes no Instagram

Tod e Monica são os anfitriões — obviamente "superhosts" — do alojamento no Airbnb que em 2022 mais likes recebeu na conta de Instagram desta plataforma de aluguer de espaços. Fica em San José de Ocoa, na República Dominicana, a Casa de Sanchez, com vistas privilegiadas sobre as montanhas e com mais de 20 mil gostos na conta de Instagram do Airbnb, seguida por mais de cinco milhões de utilizadores desta rede social.

O Airbnb lançou a lista dos dez alojamentos com mais likes no ano passado. Chama-lhes "pechinchas e extravagâncias". Desde La Parra, uma aconchegante casa na montanha em Benalauría, Málaga (Espanha), até uma Cabana de Vidro na Floresta, no Vale das Furnas, Alfredo Wagner, Santa Catarina (Brasil).