TAP: Ministério Público abre inquérito à compra de aviões por anteriores administrações

Informação sobre a compra de aviões quando a empresa era controlada por privados foi entregue pelo Governo ao Ministério Público em Outubro do ano passado.

O Ministério Público abriu um inquérito ao caso da compra de aviões da TAP pelas anteriores administrações da companhia aérea, após participação do então ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, e do actual ministro das Finanças, Fernando Medina.

Em resposta enviada à agência Lusa a propósito das alegadas suspeitas de corrupção na compra de aviões da TAP pelas anteriores administrações da empresa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou que "a participação apresentada pelo, à data, ministro das Infra-estruturas e Habitação (Pedro Nuno Santos) e pelo ministro das Finanças (Fernando Medina) deu origem a um inquérito no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP)".

A PGR não adiantou contudo se o inquérito em curso no DCIAP - departamento do Ministério Público que investiga a criminalidade organizada mais grave, complexa e sofisticada - já tem suspeitos ou arguidos constituídos, justificando que este inquérito se "encontra em investigação e sujeito a segredo de justiça".

A 19 de Outubro do ano passado, o então ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, afirmou que a actual gestão, liderada por Christine Ourmières-Widener, suspeitou de que a TAP estaria a pagar pelos novos aviões “mais do que os concorrentes”.

Isso, explicou, levou à elaboração do que disse ser uma auditoria, cujo resultado tinha sido entregue no Ministério Público. “A administração pediu a auditoria, essa auditoria foi concluída, entregue ao Governo e nós, perante dúvidas perante as conclusões daquela auditoria, encaminhámos a auditoria para o Ministério Público”, afirmou.

A referência ao processo de compra de aviões por parte do ministro remeteu para o período em que a gestão estava nas mãos dos accionistas privados David Neeleman e Humberto Pedrosa, que apostaram na renovação da frota, tendo o cargo de presidente executivo sido ocupado primeiro por Fernando Pinto e depois por Antonoaldo Neves (ex-presidente da brasileira Azul, fundada por Neeleman).

Na altura, TAP, Pedro Nuno Santos referiu: tinha sido prometida “uma capitalização”, mas tal “não se traduziu em capitalização nenhuma da empresa, antes pelo contrário, [mas sim] em endividamento e em dificuldades que nós estamos hoje a ter de pagar, aparentemente, para não ser mais taxativo, a pagar mais pelos aviões do que estão a pagar os nossos concorrentes”.

Na altura, contactada pelo PÚBLICO, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou a recepção de uma participação “apresentada pelo ministro das Infra-estruturas e da Habitação e pelo ministro das Finanças”, Fernando Medina. “A mesma, e bem assim a documentação que a acompanhava”, foi remetida ao Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) “para análise”, adiantou então a mesma fonte.

Do lado de David Neeleman, o empresário reagiu na altura afirmando que os aviões tinham sido “adquiridos a preço de mercado”, e que houve um “rigoroso e exaustivo escrutínio político e técnico”.