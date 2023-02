Grupo Dell vai despedir 6650 funcionários

Depois do crescimento durante a pandemia de covid-10, venda de computadores pessoais tem caído e perspectivas futuras não são animadoras, argumenta a fabricante norte-americana.

O grupo norte-americano Dell, dedicado principalmente ao fabrico de computadores e acessórios, vai despedir 6650 trabalhadores, o equivalente a 5% do quadro total de funcionários, segundo a agência Bloomberg, que cita fontes da empresa.

A redução do número de desempregados ocorre num contexto de queda nas vendas de computadores pessoais e de condições de mercado que continuam a "deteriorar-se face a um futuro incerto", indica uma nota interna da empresa norte-americana, citada pela Bloomberg.

Com a redução, a Dell vai passar a ter 126.300 trabalhadores, o nível mais baixo dos últimos sete anos.

Após uma subida na venda de computadores pessoais durante a pandemia de covid-19, as empresas fabricante enfrentam agora uma queda significativa das receitas, que no caso da Dell foi de 37% no último trimestre de 2022.

Outras companhias do mesmo ramo também fizeram reduções no seu pessoal, como a HP, que despediu 6000 pessoas em Novembro, a Cisco e a IBM, com o despedimento de 4000 empregados cada uma.