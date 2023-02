Pinto da Costa: “Pedro Guerra não anda a fugir de mim, anda a fugir do tribunal”

O presidente do FC Porto lamentou, esta segunda-feira, a ausência de Pedro Guerra no julgamento movido pelos portistas contra o antigo director de conteúdos da Benfica TV (BTV). Ao que o PÚBLICO apurou junto de fonte ligada ao processo, Pedro Guerra invocou razões médicas para justificar a falta de comparência. Para Pinto da Costa, esta é uma maneira de o comentador "fugir ao tribunal".

"Na última sessão estava doente, avisou o tribunal à meia-noite. Enviou um email à meia-noite a dizer que estava doente e, no dia seguinte, ou no próprio dia, apareceu na televisão a falar como se nada fosse. Hoje [segunda-feira] parece que não apareceu, mas doente não deve estar: há fotografias dele no sábado num jantar com o doutor Luís Filipe Menezes, em Lisboa. É lamentável. As pessoas têm de reconhecer os seus erros", afirmou o dirigente "azul e branco", em declarações ao Porto Canal.

O processo em causa visa declarações de Pedro Guerra em 2018, durante uma emissão do programa desportivo "Prolongamento". Pedro Guerra afirmou na altura que tinha sido por interferência directa dos "dragões" que, antes do jogo entre Belenenses e FC Porto, na época de 2018-19, o árbitro Carlos Xistra substituiu Fábio Veríssimo. A troca terá acontecido, contudo, devido à morte de um familiar do árbitro Fábio Veríssimo.

"Qual é o problema de me encontrar? Não o conheço pessoalmente, não teria algum contacto com ele. Se ele tivesse medo de alguma coisa trazia a segurança. Ou pedia à PSP, que está sempre com rigor a defender as pessoas. Ele não anda a fugir de mim, anda a fugir a tribunal", refere Pinto da Costa.

A concretizar-se uma condenação no processo contra Pedro Guerra, o presidente portista avança que qualquer indemnização será doada à instituição de caridade "O Coração da Cidade".

O processo dos portistas contra Pedro Guerra foi anunciado pelo clube em 2018 e está a ser julgado no Tribunal do Bolhão, na cidade do Porto.