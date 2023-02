Steve McQueen em Roterdão: o outro que (não) se vê

De trás para a frente, da frente para trás, Steve McQueen trabalha e transforma a imagem de Al Jolson no filme de 1927 The Jazz Singer, o filme que abriu a era do cinema sonoro, em dois ecrãs translúcidos que correm em simultâneo e que podem ser vistos de qualquer dos lados. É cinema? Também é, mas há mais em jogo nesta videoinstalação do artista e cineasta do que apenas a catalogação em gavetas de fácil apreensão, porque Sunshine State não é coisa de digestão fácil ou imediata.