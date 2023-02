Segunda na TV: Um restaurante em Ponto de Ebulição, Raptadas e um yeti amarelo

CINEMA

Ponto de Ebulição

Cinemundo, 20h55

Num só plano-sequência, Philip Barantini mostra, neste drama britânico de 2021, a tensão que se vive dentro de um restaurante de renome londrino. Tudo centrado na figura do chef e dono, Andy Jones, interpretado por Stephen Graham. O restaurante acabou de perder a classificação de segurança e limpeza, e é algo que afecta todo o funcionamento da cozinha. Para piorar, na mesma noite, Alastair Skye, um chef famoso para o qual Jones antes trabalhava, visita o restaurante acompanhado de uma famosa crítica de comida. Ao mesmo tempo, há ainda um pedido de casamento numa mesa. É a tempestade perfeita. O filme está também disponível na plataforma de streaming Filmin.

Os Gatos não têm Vertigens

AXN Movies, 21h10

Apesar dos seus 18 anos, Jó (João Jesus) é já um rapaz desencantado com a vida. Proveniente de uma família disfuncional, acabou por se deixar influenciar pelas piores companhias do bairro. Rosa (Maria do Céu Guerra), com 73 anos, é uma mulher frágil e bondosa que se debate com a incapacidade de lidar com o recente falecimento do marido. Quando, depois de uma discussão particularmente violenta, Jó é expulso de casa pelo pai, refugia-se no terraço de Rosa, onde decide passar a noite. Na manhã seguinte, a velha senhora descobre o rapaz e decide acolhê-lo em sua casa. Com realização de António-Pedro Vasconcelos, uma história incomum sobre o amor e a amizade entre duas pessoas que, contra todas as probabilidades, se completam nas suas diferenças.

Raptadas

Cinemundo, 22h30

O Cinemundo dedica as segundas de Fevereiro a Jake Gyllenhaal. Arranca com este filme de Denis Villeneuve, anos antes do mega-orçamento de Duna. O carpinteiro Dover Keller é um homem de fé, regido por princípios de justiça e rectidão. A sua vida, até aí calma, é virada do avesso no momento em que a filha de seis anos e uma pequena amiga são raptadas, depois dos festejos de Acção de Graças. Quando Loki, o detective responsável pelo caso, é obrigado a libertar o único suspeito por falta de provas, Keller sente-se à beira da ruptura. Decidido a encontrar as crianças com vida seja a que preço for, localiza e sequestra o suposto autor do crime, de modo a conseguir uma confissão.

SÉRIES

Van der Valk

Fox Crime, 22h

Ao longo de 20 anos, entre as décadas de 1970 e 1990, Barry Foster foi, na televisão britânica, Piet van der Valk, um detective muito inteligente e intuitivo ao serviço da polícia de Amesterdão, na série de Nicolas Freeling baseada nos seus próprios policiais. Em 2020, Marc Warren (da série Hustle) passou a vestir a pele do comissário nesta série escrita por Chris Murray.

DOCUMENTÁRIOS

Cesária Évora

TVCine Edition, 22h

Com assinatura de Ana Sofia Fonseca, que se apoia em imagens de arquivo, algumas inéditas, este é um documentário sobre Cesária Évora, a cantora cabo-verdiana que ficou conhecida como “rainha da morna”. Nascida em 1941, no seio de uma família de músicos da cidade de Mindelo (ilha de S. Vicente), começa a cantar, ainda jovem, em bares e em hotéis, encantando o público que a ouve. Só que o reconhecimento teima em não ver. Fica anos sem cantar, entre depressão e alcoolismo, e o renome internacional só vem mais tarde, em Paris. Esta exibição marca o início do especial Documentários: Festival de Música, com documentários musicais no TVCine Edition até 2 de Março.

Keep Sweet

ID, 22h

Neste documentário de crime verdadeiro que foi lançado na Netflix no ano passado, o foco é Warren S. Jeffs, o líder da polígama A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, hoje a cumprir prisão perpétua por abuso sexual de menores. A série é realizada por Rachel Dretzin e Grace McNally, que entrevistaram sobreviventes dos abusos de poder que conseguiram sair da igreja. São quatro episódios que tentam ir ao fundo da questão.

INFANTIL

O Imparável Yellow Yeti

Disney Channel, 10h10

Quando se muda da praia para a neve, a família do pequeno Osmo vê a vida virada de pernas para o ar. É lá que Osmo conhece Rita, uma nova amiga, e ambos travam amizade com um yeti amarelo alto, uma amizade que terão de manter escondida de toda a gente. Novos episódios desta série de animação de Anttu Harlin e Joonas Utti.