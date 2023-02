“Há pouca seriedade, celeridade e competência na negociação com os médicos”

“O ministro da Saúde esteve nas primeiras duas reuniões com os sindicatos, mas depois nunca mais o vimos”, lamenta a presidente da Federação Nacional dos Médicos, Joana Bordalo e Sá, que é oncologista no IPO do Porto. Os dirigentes da Fnam decidiram avançar com um pré-aviso de greve nacional para os dias 8 e 9 de Março, mesmo sem a adesão do Sindicato Independente dos Médicos. Lembrando que as negociações com a equipa do Ministério da Saúde começaram há dez meses, Joana Bordalo e Sá sublinha que que ainda pouco se avançou na discussão das matérias que estão em cima da mesa. A Fnam apresentou uma proposta de aumento de 47% da grelha salarial. Não é excessivo? "Os médicos são a única classe profissional em que o salário aumentou 0,9% em dez anos" e são os "únicos" que trabalham 40 horas por semana, responde.