Revolução (sem) Sangue: a tomada da sede da PIDE é um filme

Durante as décadas da ditadura, a Rua António Maria Cardoso, apesar de o número 98 corresponder ao Teatro São Luiz, nada teve da alegria da cultura e sempre foi sinónimo da repressão. Paredes-meias com o Chiado e também junto ao Teatro de São Carlos, a casa da ópera de Lisboa, no número 22, lá estava a sede da Direcção-Geral de Segurança, como foi rebaptizada durante o marcelismo a PIDE [Polícia Internacional e Defesa do Estado], a polícia política de um estado de excepção.