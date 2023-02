O que fazer com a Rússia depois da guerra

1. O European Council on Foreign Relations publicou recentemente um relatório sobre as posições dos vários Estados-membros da União Europeia quanto à guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia e, em particular, sobre o que esperam que aconteça à Rússia no pós-guerra. O relatório parte de um inquérito promovido através de think tanks desses países sobre as posições dos respectivos responsáveis políticos. Trata-se, no essencial, de entender o que pode estar sob a quase unanimidade com que a União Europeia tem reagido ao conflito.