Portugal, terra dos Leopard mancos

Que o Governo português tenha chegado à decisão de enviar Leopard, depois de várias contradições, é mais uma prova do momento de desorientação que se vive no executivo.

Para os alemães, a questão do envio de tanques Leopard 2 para a Ucrânia insere-se num complicado processo em que entram em choque a memória dos conflitos mundiais em que a Alemanha foi actor fundamental e as fortes correntes pacifistas que hoje a marcam com a necessidade de responder ao desafio civilizacional que representa a invasão da Ucrânia por Putin.