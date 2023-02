Pervez Musharraf (1943-2023), líder militar do Paquistão e um dos rostos da “guerra ao terrorismo”

Para os Estados Unidos, foi um dos principais aliados da “guerra ao terrorismo” lançada depois do 11 de Setembro. Para os paquistaneses, um líder que quis eternizar-se no poder, alcançou algum crescimento económico, permitiu o nascimento da imprensa livre e fez aprovar legislação que deu mais direitos às mulheres. O que fica, contudo, é a forma impiedosa com que respondeu quando teve oposição e as terríveis consequências internas da forma como geriu a sua lealdade a Washington, raptando paquistaneses em troca de dinheiro e arrastando o país para uma guerra civil com os islamistas.