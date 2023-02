“Não vou matar Zelensky”, prometeu Putin a Naftali Bennett

O antigo primeiro-ministro de Israel Naftali Bennett afirmou, em entrevista a um programa israelita, que Vladimir Putin lhe prometeu "não matar Zelensky".

Ainda enquanto chefe do Governo israelita, poucos dias após a invasão da Ucrânia, Naftali Bennett viajou até Moscovo para se encontrar com o Presidente russo e tentar mediar as negociações entre o Kremlin e Kiev. Terá sido nessa altura que Vladimir Putin lhe deu a garantia de não assassinar o homólogo ucraniano.

"Perguntei: 'Está a planear matar Zelensky?', e ele respondeu-me ' Não o vou matar'", começou por explicar Bennett, numa entrevista publicada este domingo. "Tenho de perceber se me está a dar a sua palavra de que não vai matá-lo", terá insistido, ao que o Presidente russo voltou a garantir que não o faria.

De acordo com o relato de Naftali Bennett, que deixou o cargo de primeiro-ministro em Junho passado, no regresso a Israel terá falado com Volodymyr Zelensky para transmitir a promessa do Presidente russo. "'Tem a certeza?', perguntou-me. 'Sim, 100%, ele não vai matar-te'", cita o The Guardian.