Irão anuncia amnistia a “dezenas de milhares” de detidos mas prende jornalista

O regime “está encurralado”, e “isso é tudo o que este ‘perdão’ significa”, defende, no Twitter, Jasmin Ramsey, directora-adjunta da organização Centro para os Direitos Humanos no Irão, com sede em Nova Iorque. Segundo noticiaram os media estatais do Irão, o guia supremo, ayatollah Ali Khamenei, concordou em “perdoar dezenas de milhares” de prisioneiros, incluindo algumas das mais de 20 mil pessoas que diferentes organizações não-governamentais de direitos humanos estimam ter sido presas em resposta ao movimento de contestação que desde Setembro exige a queda do regime.