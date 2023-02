“Tudo o que a Ucrânia tem pedido tem recebido”, diz Marcelo

Ainda sem revelar o número exacto de tanques a disponibilizar, o primeiro-ministro anunciou este sábado que Portugal vai ceder às Forças Armadas ucranianas tanques Leopard 2 até ao final de Março, acompanhando o “movimento europeu” previsto para essa altura. Um movimento que é articulado e acompanhado de perto pelo Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, de quem o PÚBLICO ouviu uma frase sobre o assunto: “Tudo o que a Ucrânia tem pedido tem recebido.” Uma referência não só a material bélico, mas também à ajuda humanitária e acolhimento de refugiados.

O número de tanques de última geração a enviar ainda não é conhecido por duas ordens de motivos: primeiro, porque Portugal neste momento só tem 15 Leopard 2 total ou parcialmente operacionais, e mesmo os que estão completamente operacionais não estão preparados para o tipo de operação e terreno que os espera no teatro de guerra na Ucrânia.

Daí que António Costa tenha explicado, a partir da República Centro-Africana, onde fez o anúncio, que “está neste momento em curso uma operação logística com a Alemanha para recuperação de alguns carros de combate”. Essa operação passa por colocar os tanques com as condições de operabilidade necessárias em cenário de guerra que hoje não têm porque, como sublinhou, “não é só nas peças de automóveis que há falta de componentes”.

Segundo, porque, como salientou o primeiro-ministro, não deve ser colocada “em causa a capacidade militar nacional em termos de equipamento”. Essa tem sido, aliás, uma reserva colocada por militares e especialistas em Defesa.

“Estamos neste momento a trabalhar para podermos ter condições de dispensar alguns dos nossos tanques. Sei quantos tanques serão [enviados para a Ucrânia], mas isso será anunciado no momento próprio”, afirmou o primeiro-ministro, com cautelas.

O envio no final de Março não tem tanto que ver com as adaptações que são necessárias fazer aos tanques, mas sobretudo com as condições climatéricas. É preciso esperar pelo início da Primavera para que deixe de haver gelo e lama nos terrenos onde os Leopard 2 vão actuar.