Bloco marca convenção nacional com promessas na habitação e de “luta popular”

Catarina Martins criticou a intenção do Governo de manter prémios à CEO da TAP e de enviar tanques Leopard 2 à Ucrânia e apelou a que as barragens do Douro paguem outros impostos além do IMI.

O Bloco de Esquerda (BE) reuniu este sábado a Mesa Nacional, o órgão máximo do partido, onde iniciou a preparação dos trabalhos da próxima Convenção Nacional, que se realizará a 27 e 28 de Maio, e centrou as prioridades dos bloquistas nos próximos tempos. De olhos postos na maioria absoluta, na inflação, nos professores, na legislação laboral, na guerra da Ucrânia e na coesão territorial, é na habitação que o partido promete vir a “centrar boa parte” da sua “actividade” e na “cena da luta popular”, onde promete dar “entrada”.

Numa conferência de imprensa no Hotel Vip Zurique, em Lisboa, a coordenadora do partido, Catarina Martins, começou por defender que a "luta muito justa" dos professores "tem sido uma das maiores mobilizações populares que vemos no país" e defendeu que é um "sintoma de uma luta maior que se faz sentir no país pelo respeito de quem trabalha e a valorização do trabalho".

Numa espécie de aviso de que a "crescente mobilização contra o movimento especulativo que está a assaltar os salários e as pensões" veio para ficar, a bloquista considerou que "só a esquerda pode responder" aos apelos de "respostas concretas" por parte da população, visto que "a direita não tem nenhuma proposta", e reafirmou que o BE "está comprometido com essas lutas".

Catarina Martins considerou ainda ser "incompreensível que o Governo não tenha agido ainda para respeitar quem trabalha nas escolas e permitir que funcionem normalmente", sinalizando que "tantos alunos e alunas não estão sem professores por causa da greve", mas devido "aos anos de desvalorização" dos docentes. Afirmou também que este problema "não se resolve de outra forma que não seja mesmo dando as condições que os professores e os funcionários estão a reivindicar".

Passando à habitação, a líder do BE censurou o Governo por, "face a um mercado com preços proibitivos e às prestações das casas a aumentarem com as taxas de juro", continuar "a promover benefícios fiscais que alimentam a habitação para segmentos de luxo". E garantiu, por isso, que o partido irá dar "centralidade" a esta área e apresentar mais propostas "brevemente".

Casas vazias no mercado

Sobre a nova legislação em matéria habitacional que o primeiro-ministro anunciou que passará por existirem mais solos para a construção de casas, a líder do Bloco considerou que esta intenção "pode resultar em mais habitação de luxo", sinalizando que a prioridade deve ser colocar as "casas vazias no mercado", e alertou para o perigo "do ponto de vista climático" de "alterar os solos".

Questionada pelos jornalistas sobre que expectativa tem relativamente à comissão de inquérito à tutela política da gestão da TAP proposta pelo BE, a coordenadora assinalou que espera que seja possível "determinar responsabilidades políticas nas decisões tomadas" e que "permita criar novos padrões na forma como o Estado se comporta nestes processos e nas empresas públicas".

A bloquista criticou ainda a "frase muito infeliz" do ministro das Infra-Estruturas, João Galamba, que esta sexta-feira afirmou que o "Estado é pessoa de bem" e vai cumprir o acordo sobre os bónus à CEO da TAP. "O Estado cortou mais de 20% dos salários dos trabalhadores da TAP, despediu trabalhadores, não renovou contratos e nós não aceitamos que haja um 'Estado de pessoa de bem' para a elite do privilégio e um Estado que acha que pode cortar nos direitos de quem trabalha sem sequer pestanejar", declarou.

Em relação ao envio de tanques Leopard 2 à Ucrânia, anunciado este sábado pelo primeiro-ministro, Catarina Martins afirmou que o país "precisa de mais material defensivo do que ofensivo" e que "enviar armamento que dê mais trabalho do que solução porque [a Ucrânia] não está em condições não parece de todo em todo solidário".

A coordenadora mostrou também preocupação relativamente à falta de "empenho num caminho de paz" e de negociações "credíveis" por parte da União Europeia, que, diz, está a seguir a estratégia de "ofensiva" no território russo defendida pelos Estados Unidos e a deixar a "indústria do armamento mandar", tendo reiterado a necessidade de se convocar uma conferência de paz sob a égide das Nações Unidas.

Sobre a decisão do Governo de obrigar o fisco a cobrar IMI às barragens do Douro, Catarina Martins declarou que “é inexplicável que até hoje [as barragens] nunca tenham pago” este imposto e que “é tempo de o interior poder receber uma parte da riqueza que produz”. Mas sublinhou que "ainda está por cobrar o imposto do selo e outros impostos do negócio de venda" da seis barragens da EDP à Engie.

Na proposta de resolução que saiu da Mesa Nacional deste sábado, o partido dá ainda conta de que organizará o Primeiro Fórum LGBTQI+ no Porto a 11 e 12 de Fevereiro sob o lema “O orgulho contra o conservadorismo”.