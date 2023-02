A criação de um Fundo de Soberania da União Europeia é um dos pilares do novo Plano Industrial do Pacto Ecológico, anunciado nesta quarta-feira pela Comissão Europeia. Mas é também uma oportunidade a não perder se a UE quiser ser um líder global na indústria e transição verde. Conscientes da sua importância, os chefes de Estado vão debatê-lo já no próximo Conselho Europeu extraordinário de 9 e 10 de fevereiro.