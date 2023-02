Renovado elogio ao professor

Há exactamente 13 anos, vi publicado um pequeno texto meu, em formato de carta ao director, no PÚBLICO e no JN, cujo título já era todo um programa: “Elogio ao professor.” Não o sendo, mas casado com uma professora de Física e Química, sei e sinto perfeitamente o tormento que é ser professor em Portugal, neste caso numa escola pública. Não venho aqui deixar qualquer elogio à forma como por vezes os professores lutam pelas suas causas, não é isso, estarei de acordo com algumas coisas, claro, mas simplesmente dar um alerta à navegação sobre o real trabalho de um professor. Dar uma aula é apenas uma ínfima parte da imensidão de tarefas que estão a montante da preparação da aula, e depois tudo o resto, que é muito, que existe à volta disso e para além disso. São dias e noites, são fins-de-semana e feriados, são burocracias imensas e algumas (muitas?) provavelmente dispensáveis. São as reuniões de notas, reuniões com os pais, são as faltas disciplinares, as justificações das negativas, dos chumbos, acalmar a turbulência das aulas, preenchimento de formulários e documentos por tudo e por nada, actas de reuniões, contacto com os colegas professores, ufa…, etc., etc.

Há dias, no programa É ou não É?, na RTP1, um professor de História numa escola de Sintra e presidente da Associação de Professores e Educadores pela Defesa do Ensino, Ricardo Silva, como que em jeito de caricatura, enumerou uma torrente de siglas, correspondentes a cada tarefa que tem de ser executada e que fazem parte de todo o trabalho de um professor ao longo de um ano lectivo. Por isso, e por tudo aquilo que não é dito neste artigo, é imperioso, é urgente que volte a registar aqui um glorioso elogio ao professor. Sem o seu precioso trabalho e dedicação, este país não teria remédio!

José Manuel Pina, Lisboa

O assunto JMJ

A JMJ, que só por si é louvável que venha a Lisboa, vem demonstrar no seu pleno o cinismo e oportunismo político que é praxe na política nacional, senão vejamos. Quando há anos foi atribuída a Portugal, foi uma euforia na classe política, passando pelo Presidente da República, Governo e CML. E foi uma euforia não porque sejam todos católicos, mas sim porque viram já na altura grandes negócios em perspectiva. Só que depois, se calhar, fizeram as contas, assustaram-se com os valores e desleixaram-se, não fazendo nada. Agora que estamos a meses da JMJ, é um passar de culpas, e um aumento dos custos como seria de prever.

O novo Portugal mostra também aqui que estamos à mercê de uns irresponsáveis.

Joaquim Leitão, Estoril

Um minuto por 66 milhões

Foi esta semana que tomei conhecimento que milhões do PRR já estão felizmente a ser usados nas grandes prioridades do nosso país.

Depois das recentes obras de requalificação da Avenida da Boavista, no Porto, eis que vão recomeçar, desta vez a sério, com placa central, com Siza Vieira e tudo. A obra, com o custo de 66 milhões de euros, pré-derrapagem, substitui parte de duas linhas de autocarro por metrobus. A ironia da situação é que os cidadãos que recorrem às linhas existentes vão usufruir de tantos benefícios que bem justificam 66 milhões: a) o trajecto da linha 502 no percurso entre a Casa da Música e a Anémona, e que agora demora 18 minutos, passará a uns impressionantes 17 minutos; b) como há redução de paragens, os utentes terão de percorrer maiores distâncias a pé, o que só lhes fará bem; c) como as linhas existentes não são substituídas na totalidade mas apenas em parte, aumentará, e muito, a qualidade da viagem com o inevitável transfer. E para já, vai um Inverno, o próximo Verão, e o próximo Inverno sem abrigos na avenida…

Ana Patrício, Porto

Valor e comprimento

Os bancos portugueses disponibilizam a segunda mais baixa taxa de juro a nível europeu. Se os ordenados, os subsídios de desemprego, os apoios sociais e as reformas são das mais baixas, não é de espantar... No entanto, se considerarmos o espaço e os apoios a nível material que a Assembleia da República dá aos deputados portugueses comparando com os parlamentares ingleses, algo não bate certo na pátria lusa. Não se entende o alto custo da organização da Jornada Mundial da Juventude comparando com a organizada por nuestros hermanos. Vaidade a quanto obrigas.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim