EUA abatem balão de vigilância chinês

Os EUA derrubaram este sábado sobre o Oceano Atlântico o balão de vigilância chinês que sobrevoou nos últimos dias o território norte-americano.

O balão foi avistado pela primeira vez no céu sobre Montana no início da semana e sobrevoou o país seguindo os padrões climáticos, antes de deixar o território continental dos Estados Unidos neste sábado.

Antes de o balão ser abatido por ordem do Presidente dos EUA, Joe Biden, a autoridade federal da aviação dos Estados Unidos (FAA) emitiu uma ordem a proibir o tráfego aéreo nos aeroportos de Wilmington, na Carolina do Norte, e de Charleston e Myrtle Beach, na Carolina do Sul. A FAA restringiu também o espaço aéreo perto de Myrtle Beach “para apoiar o Departamento de Defesa num esforço de segurança nacional”.

A Guarda Costeira norte-americana já iniciou entretanto as operações para a recolha dos destroços do aparelho.