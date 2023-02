Os apoios de Lisboa por causa das cheias estão a demorar a chegar aos comerciantes

A Câmara de Lisboa anunciou um apoio de três milhões de euros para apoiar as famílias e os negócios afectados pelas cheias de Dezembro passado. No entanto, esta verba está a demorar a chegar ao bolso dos comerciantes, que dizem debater-se com uma "extrema burocracia" e uma condição de acesso que tem dificultado o processo.