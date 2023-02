CUF e Pingo Doce propõem receitas para dez efeitos provocados pelo cancro

Receitas e Conselhos para Doentes Oncológicos em Tratamento foi pensado para apoiar os doentes, as famílias e os cuidadores.

É sabido que os tratamentos oncológicos têm efeitos secundários que vão da boca seca aos vómitos, da diarreia à obstipação, passando pela ausência de olfacto ou falta de paladar. Ao todo, o livro Receitas e Conselhos para Doentes Oncológicos em Tratamento reúne dez efeitos secundários e propõe mais de cem receitas, numa parceria entre os médicos da CUF e especialistas de nutrição do Pingo Doce. O título está à venda nos supermercados da marca.

A ideia de reunir estas receitas — que estão organizadas pelos dez sintomas secundários provocados pelos tratamentos — surgiu no âmbito de uma parceria entre as duas organizações, firmada em Abril de 2021, para criar o programa “A saúde alimenta-se”, que pretende fomentar escolhas informadas e bons hábitos alimentares, recorda Telmo Barroso, nutricionista da CUF, ao PÚBLICO.

Foto O livro está à venda nas superfícies do Pingo Doce e custa 6,90€

Sabendo que os tratamentos oncológicos provocam vários efeitos secundários e que muitos estudos confirmam a importância de ter bons hábitos alimentares, “considerou-se importante sensibilizar as pessoas para este tema, unindo o conhecimento científico e experiência dos profissionais da saúde da CUF, e a experiência de profissionais de nutrição do Pingo Doce, especialistas com diferenciação na área alimentar”, continua o especialista.

No livro, que custa 6,90€, é salientada a importância das escolhas alimentares, tanto na prevenção, como durante e após os tratamentos oncológicos. A adopção das receitas propostas pode ajudar a “minimizar os sintomas que surjam em virtude dos tratamentos oncológicos. Isto porque a alimentação pode ser sinónimo de saúde, mesmo na doença”, considera Maria João Coelho, directora de marketing do Pingo Doce ao PÚBLICO​​.

Segundo dados do Registo Oncológico Nacional, o cancro é a segunda causa de morte em Portugal, recorda a responsável, justificando a importância de criar esta ferramenta. “Infelizmente, é uma doença que está cada vez mais presente na vida dos portugueses e que afecta não só os pacientes, mas também as suas famílias”, diz.

Para chegar a estas receitas, os médicos oncologistas e os nutricionistas da CUF começaram por identificar os dez sintomas mais comuns decorrentes dos tratamentos. Por seu lado, a equipa de nutrição identificou os ingredientes que devem estar presentes na alimentação mediante cada sintoma referenciado. Da parte do Pingo Doce, os nutricionistas seleccionaram as receitas que cumpriam a presença ou ausência desses mesmos ingredientes.

Dez efeitos secundários mais comuns nos tratamentos oncológicos Alteração do Olfacto Alteração do Paladar Boca Seca Diarreia Ganho de Peso Náuseas Obstipação Perda de Apetite Perda de Peso Vómitos

O facto de as receitas deste livro, organizado por sintomas, serem desenvolvidas mediante os princípios da dieta mediterrânica faz com que sejam adequadas para os doentes oncológicos, uma vez que, segundo a Organização Mundial de Saúde, esta é uma dieta promotora de saúde, sendo considerada um dos “padrões alimentares mais equilibrados e protectores do mundo”, lembra Maria João Coelho.

No livro, a nutricionista do Pingo Doce, Rita Martelo, dedica um capítulo à importância da dieta mediterrânica, como esta não se resume à alimentação, mas a um estilo de vida, onde é privilegiado o consumo daquilo que a natureza dá.

A Dieta Mediterrânica é um estilo de vida que engloba um modo de comer e de viver, em que se utilizam os produtos frescos, locais e de cada estação. Privilegia um maior consumo de proteína de origem vegetal, em detrimento da proteína animal, recomendando uma maior ingestão de pescado e menor de carne vermelha. Incentiva à utilização de mais ervas aromáticas e de menos sal, e tem o azeite como gordura de eleição. Preconiza um consumo de lácteos baixo a moderado e elege a água como bebida preferencial ao longo do dia, promovendo ainda um consumo regrado de álcool. Rita Martelo, nutricionista Pingo Doce

No caso dos procedimentos hospitalares, Telmo Barroso explica que, uma vez que está comprovado que a alimentação tem influência no processo da doença oncológica, a componente nutricional não é descurada e há um diálogo entre o médico que acompanha o doente e a equipa de nutricionistas. “Após o diagnóstico de cancro, avaliamos o estado nutricional de cada doente, desta forma conseguimos perceber se existe risco de desnutrição e equilibrar as necessidades nutricionais de cada doente durante o plano de tratamento”, descreve.

O objectivo, conclui, é “promover um impacto nutricional positivo: aumentando a função imunitária, a eficácia da resposta ao tratamento e, em geral, melhorar a forma como os doentes se sentem e como vivem o seu dia-a-dia”.

Fotogaleria