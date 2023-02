Auditoria do Tribunal de Contas à ANA vai analisar gestão desde a privatização até agora

Instituição diz que auditoria à gestão visa examinar as obrigações de serviço público, como a definição dos níveis de exploração operacional e comercial e a evolução das taxas aeroportuárias.

A auditoria do Tribunal de Contas à ANA - Aeroportos, pedida pelo Parlamento, vai incidir sobre a privatização mas também sobre “a consequente gestão aeroportuária (como concessionária do serviço público de apoio à aviação civil em Portugal)” da empresa “desde 2012 e sem prejuízo de factos supervenientes relevantes”, ou seja, até ao momento final de elaboração do relatório.