Prisão preventiva para oito casuals do Benfica suspeitos de violação

Adeptos radicais do clube da Luz têm ligações aos No Name Boys.

Oito dos 13 adeptos do Benfica detidos na quarta-feira, com ligações ao grupo No Name Boys, vão ficar em prisão preventiva, avançou a SIC Notícias.

O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para os adeptos (conhecidos por casuals) suspeitos de violação de um jovem adepto de 16 anos. O caso ocorreu em Abril de 2022 e foi um dos propulsores para a investigação que culminou, na passada quarta-feira, na detenção de 30 adeptos radicais de Benfica e Sporting.

Os restantes cinco adeptos são obrigados a apresentações periódicas às autoridades.

Os 16 casuals afectos ao Sporting, ouvidos em tribunal ainda na quinta-feira, souberam que vão aguardar o desenrolar do processo em liberdade. Estão, contudo, impedidos de ver jogos de futebol nos estádios.

A megaoperação liderada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) resultou em dois processos, um para os adeptos do Sporting, com ligações ao grupo Juventude Leonina, e outro para os casuals benfiquistas, com ligações aos No Name Boys.

Dos 29 mandados de detenção cumpridos pela polícia, 13 abrangem adeptos ligados às "águias" e os restantes 16 dizem respeito a elementos afectos aos "leões". A investigação teve início em Abril de 2021, após serem apresentadas duas queixas por roubo.

A operação desta quarta-feira resultou na detenção de 30 pessoas: 29 no cumprimento de mandados de detenção e um detido em flagrante delito por posse de arma de fogo. Nas buscas domiciliárias, a polícia apreendeu três armas de fogo e mais de 700 munições de variados calibres.

No que diz respeito à apreensão de estupefacientes, a PSP encontrou haxixe correspondente a 6840 doses individuais e heroína correspondente a 1016 doses. Também foram apreendidos vários engenhos pirotécnicos, nomeadamente tochas, very-lights e potes de fumo.