Cancro do estômago e da mama: equipa portuguesa aperta o cerco mutações hereditárias

Sabe-se há duas décadas que um tipo de cancro do estômago – o cancro gástrico difuso hereditário – está associado a mutações num gene específico. É o gene CDH1. Entre as mais de mil mutações já descritas para esse gene, uma parte é benigna e outra parte está classificada como causadora, ou potencialmente causadora, de cancro. No entanto, continuam a desconhecer-se os efeitos de um outro grande grupo de mutações neste gene. Estas últimas mutações genéticas chamam-se “variantes de significado incerto” – e é dentro deste lote que uma equipa internacional coordenada pela cientista Carla Oliveira identificou agora as mutações que não aumentam o risco de cancros associados à síndrome do cancro gástrico hereditário de tipo difuso. Fecha-se, cada vez mais, o cerco em torno do grupo de mutações genéticas a que temos de estar atentos.