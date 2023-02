Sheik David Munir: “Convidar uma personalidade como o Papa significa gastar um pouco mais”

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), considerada o maior acontecimento da Igreja Católica​, já tem mais de dez mil voluntários inscritos e mais de 400 mil jovens do mundo inteiro manifestaram interesse em participar. Realiza-se em Lisboa, na semana de 1 a 6 de Agosto, e tem estado no centro de polémicas por causa dos gastos, em especial com os dois palcos inicialmente previstos para o evento.

Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa e presidente da Fundação da JMJ, disse ao programa Grande Entrevista da RTP3 nesta quinta-feira que, como de resto o Papa Francisco tem dito, este será um evento para todo os jovens e religiões (ou sem religião), pelo que estão a ser preparados eventos, nomeadamente sobre diálogo religioso, e disse que vão ser montados mais de 50 palcos em vários locais de Lisboa.

Em entrevista ao PÚBLICO, o sheik David Munir, imã da mesquita central de Lisboa desde 1986, declara que a visita do Papa a Portugal é “uma alegria para todos” e que os jovens da comunidade islâmica já mostraram vontade de participar no evento religioso. E não se mostra surpreendido com os gastos relacionados com a organização.

O que espera desta Jornada Mundial da Juventude?

A vinda do Santo Papa ao nosso país é uma alegria para todos nós, independentemente da crença que a pessoa possa ter. É claro que todas as religiões se respeitam mutuamente, portanto ele será sempre bem-vindo e esperamos que tudo corra bem e da melhor forma e dentro da normalidade.

A comunidade islâmica irá participar? De que forma?

A comunidade islâmica, ou, melhor dizendo, os jovens da comunidade islâmica, esperam participar. Ainda nada está definindo, mas quando nos convocarem para algum encontro estaremos lá. Alguns jovens católicos estrangeiros tencionam visitar a mesquita de Lisboa. Também soube que, provavelmente, o itinerário dos jovens irá incluir a visita à mesquita e sem dúvida que serão bem-vindos.

Quantos jovens são esperados?

Como nada está definido não sei dizer, mas os nossos jovens já mostraram muita vontade de participar.

Como tem visto as notícias sobre a organização e sobre os gastos relacionados com a Jornada Mundial da Juventude​?

Estamos a acompanhar tudo o que se está a passar através da comunicação social. É claro que, quando convidamos uma personalidade como o Papa, que é uma figura sagrada para os católicos, todo este convite tem de ter qualidade e às vezes isso significa apertar os cintos e gastar um pouco mais. Estou convencido de que os responsáveis irão solucionar da melhor forma e conter os gastos desnecessários.