Psicólogos recomendam que todos os programas de televisão tenham classificação etária

Programas para todos, para maiores de 7 anos com e sem cenas de violência, para o público em geral, com supervisão, aviso parental ou só para adultos. Recomendação consta de parecer pedido pela ERC.

A Ordem dos Psicólogos recomendou à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que sejam colocados “marcadores, no início dos programas televisivos, que permitam aos progenitores e cuidadores obter informação sobre o tipo de conteúdo do programa e sobre qual é o seu público-alvo, independentemente do seu horário de transmissão”. O alerta surge num parecer emitido por aquele organismo a pedido da ERC, a propósito da actualização que esta pretende fazer de uma deliberação sobre a protecção de menores, ao nível dos conteúdos televisivos.