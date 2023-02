Jornada Mundial da Juventude impedida de revelar contributo dos patrocinadores

Organização da Jornada Mundial da Juventude aceitou um acordo de confidencialidade com as empresas associadas ao projecto que a impede de revelar o contributo que cada uma dará.

A fundação da Igreja que gere a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) está impedida de revelar o valor com que os patrocinadores oficiais da iniciativa vão contribuir para a organização devido a um acordo de confidencialidade que estabeleceu com as empresas associadas. Não revela também o valor dos contratos que firmou com as empresas para comercializar produtos com a marca da JMJ.